Подстреливший мужчину депутат поделился планами легализации оружия на Украине

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский заявил о подготовке законопроекта о свободном обороте оружия в стране. Документ представят осенью 2017 года, рассказал парламентарий в интервью украинскому «Пятому каналу».

Пашинский отметил, что необходимо в первую очередь определить категории людей, которым можно не бояться дать короткоствольное оружие. «Это люди, которые без замечаний служили в армии, Нацполиции и СБУ», — пояснил он.

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Пашинский — председатель Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции «Народный фронт». 31 декабря 2016 года он выстрелил в мужчину на трассе Киев — Одесса и ранил его в ногу. Парламентарий утверждает, что, когда его жена притормозила, на них бросился неизвестный с угрозами убить, поэтому ему пришлось стрелять в целях самообороны. Пострадавший же утверждал, что всего лишь помогал водителю заглохшей машины.

В сентябре 2015 года появилась петиция о свободном владении огнестрельным оружием на Украине. За неделю она набрала нужное количество голосов. За предложение высказались более 25 тысяч граждан страны.

В то же время украинский лидер Петр Порошенко выступил против этой инициативы. «Я могу подчеркнуть, что только 11 процентов украинцев поддерживают свободное владение оружием. 72 процента — против, моя точка зрения также совпадает с 72 процентами», — сказал он.