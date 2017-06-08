Расследование дела о взрыве у посольства США в Киеве передали СБУ

Расследованием взрыва у американского посольства в Киеве займется Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг, 8 июня, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу столичной Нацполиции.

«По подследственности это дело будет расследовать СБУ», — указали в пресс-службе, отметив, что эксперты и взрывотехники зашли на территорию диппредставительства. «Они соберут материалы, которые будут переданы в прокуратуру», — добавили в полицейском главке.

Ранее в четверг стало известно, что ночью на территории посольства США в украинской столице прогремел взрыв. «На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции», — говорится в пресс-релизе полицейского главка.

В ходе осмотра выяснилось, что «неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство». В результате взрыва никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК Украины («Террористический акт»).

