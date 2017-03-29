В Киеве увидели «почерк России» в обстреле польского консульства в Луцке

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о российском следе в обстреле генконсульства Польши в Луцке. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в среду, 29 марта.

«Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека», — говорится в пресс-релизе. Также в сообщении подчеркивается, что «действия агрессора не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами».

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Ранее в тот же день представитель дипломатической миссии в Луцке информировал о том, что все польские консульства на Украине не будут работать в среду, 29 марта. Также в среду консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки назвал случившееся терактом.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в городе Луцке. Как сообщали очевидцы, в крыше здания образовалась дыра — как от выстрела из гранатомета или «какого-то другого "серьезного вооружения"». Польский МИД в связи с этим инцидентом вызвал посла Украины в Варшаве и уведомил о направлении ноты протеста Киеву.