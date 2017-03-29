СМИ сообщили о приостановке работы всех польских консульств на Украине

Все консульства Польши на Украине не будут работать в среду, 29 марта, из-за обстрела генерального консульства в Луцке (Волынская область). Об этом РИА Новости сообщили в дипломатическом представительстве в Луцке.

«Консульство не работает. Вообще польские консульства на Украине не работают сегодня в связи с инцидентом», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что пока не известно откроются ли дипмиссии в четверг.

Также сотрудник диппредставительства подтвердил, что здание консульства было обстреляно из гранатомета. По его словам, «снаряд попал в крышу четырехэтажного строения, а 20 сантиметров ниже от попадания находится квартира, в которой живут работники консульства».

Материалы по теме Польский полуостров Из-за чего поссорились Киев и Варшава

Ранее в среду консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки назвал обстрел дипломатического представительства террористическим актом. «Это был истинный теракт. Хотели убить людей», — заявил дипломат.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в Луцке. Сообщалось, что в крыше здания образовалась дыра как от выстрела из гранатомета или «какого-то другого "серьезного вооружения"». В связи с этим польский МИД вызвал посла Украины в Варшаве и уведомил о направлении ноты протеста Киеву.

В феврале во Львове неизвестные забросали емкостями с красной краской польское консульство и оставили на заборе диппредставительства надпись «Наша земля».