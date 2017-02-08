Во Львове консульство Польши забросали бутылками с красной краской

Во Львове забросали бутылками с красной краской консульство Польши и оставили на заборе дипломатического представительства надпись «Наша земля». Об этом в среду, 8 февраля, сообщает портал Zaxid.net.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов во главе с руководителем управления полиции по Львовской области Валерием Середой. Подозреваемые пока не установлены.

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25 января неизвестные облили красной краской могилы на польском кладбище в Киевской области, а также пытались уничтожить вход на территорию захоронения. Вандалы написали на мемориальных знаках «СС Галичина» (название дивизии украинских добровольцев, воевавших на стороне Третьего рейха в Великой отечественной войне) и «ОУН-УПА» (организации запрещены в России).

Днем ранее в польском городе Ряшев украинские студенты были избиты местными жителями за слова об украинском Львове.

В декабре 2016-го в польском Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали лозунги «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».