Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом

Неизвестные облили красной краской захоронения на польском кладбище в поселке Быковня под Киевом, вандалы также пытались уничтожить вход на территорию кладбища. Об этом в среду, 25 января, сообщает польский телеканал TVP.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь со вторника на среду. «На польской части комплекса написано "СС Галичина", а на украинской — ОУН-УПА [запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру»]. Была также попытка разрушить вход на польскую часть кладбища. Кто-то пытался сломать его ломом, одна колонна накренилась», — сказал директор мемориального комплекса Богдан Билащивский.

Днем ранее в польском городе Ряшев неизвестные избили украинских студентов за утверждение, что Львов принадлежит Украине. Учащихся, возвращавшихся в общежитие, остановила группа из пяти молодых мужчин. Они задали студентам вопрос о принадлежности Львова. Ответ молодым людям не понравился, они назвали украинцев бандеровцами и избили их.

Материалы по теме Волынская грызня Официальный Киев оказался в кольце «политических предателей»

В декабре 2016-го в польском Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали такие лозунги, как «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».

В ноябре участники Марша независимости в Варшаве растоптали и сожгли флаг Украины. Акция сопровождалась нецензурными высказываниями в адрес Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) и лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Мемориальное кладбище в Быковне было открыто 21 сентября 2012 года на месте захоронения останков около двух тысяч польских военных.