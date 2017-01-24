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В Польше украинцев избили за слова об украинском Львове

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В польском Ряшеве неизвестные избили украинских студентов за утверждение, что Львов принадлежит Украине. Об этом во вторник, 24 января, сообщает управление полиции в Подкарпатском воеводстве.

Граждан Украины, возвращавшихся в общежитие, остановила группа из пяти молодых мужчин. Они задали студентам вопрос о принадлежности Львова. Ответ молодым людям не понравился, они назвали украинцев бандеровцами и избили их.

Нападавшие были позднее задержаны полицией, их подозревают в нанесении побоев на почве национальной вражды.

В декабре 2016-го в польском Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали такие лозунги, как «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».

В июле того же года нижняя палата польского парламента одобрила признание Волынской резни геноцидом и утвердила 11 июля днем памяти жертв этого события. 8 июля аналогичное постановление принял сенат Польши.

Волынская резня — массовые убийства поляков боевиками УПА (крыла запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов) в 1943 году. По различным оценкам, жертвами тех событий стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Львов находился в составе Польши с 1919-го по 1939 годы, ранее, до 1772 года, он также принадлежал Польскому королевству и Речи Посполитой.

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