Появились подробности избиения студентов в Польше за слова об украинском Львове

Генеральный консул Украины в Польше Василий Павлюк рассказал подробности инцидента с избиением украинских студентов в городе Жешув. Об этом в среду, 25 января, он сказал в комментарии телеканалу «112 Украина».

По словам дипломата, потасовка произошла, когда учащиеся возвращались в общежитие. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Студенты ответили, что из Украины. Поляки им заявили, что Львов — это польский город и напали на приезжих. «Пять граждан Польши были задержаны, наших ребят доставили в больницу. Они получили телесные повреждения, но их жизни ничто не угрожает. Они были обследованы и отпущены домой», — отметил Павлюк.

Об инциденте в Жешуве стало известно 24 января. В управлении полиции Подкарпатского воеводства подчеркнули, что полякам не понравился ответ украинцев на вопрос о принадлежности Львова. Приезжих они назвали бандеровцами и избили.

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В декабре 2016-го в польском Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали такие лозунги, как «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».

В ноябре участники Марша независимости в Варшаве растоптали и сожгли флаг Украины. Акция сопровождалась нецензурными высказываниями в адрес Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) и лидера украинских националистов Степана Бандеры. Видеозапись инцидента была выложена в интернете.

Львов находился в составе Польши с 1919-го по 1939 годы, ранее, до 1772 года, он также принадлежал Польскому королевству и Речи Посполитой.