Консул Польши в Луцке назвал обстрел дипмиссии терактом

Консул Польши в украинском Луцке Кшиштоф Савицки назвал обстрел дипломатического представительства террористическим актом. Об этом в среду, 29 марта, сообщает издание «Волынь 24».

«Это был истинный теракт. Хотели убить людей», — приводит ресурс слова дипломата.

В тот же день пресс-служба польского министерства иностранных дел информировала, что в результате инцидента был разрушен фасад здания консульства, никто не пострадал. Осмотр на месте выявил, что выстрел по дипмиссии был произведен из гранатомета. В связи с этим МИД вызвал посла Украины в Варшаве и уведомил о направлении ноты протеста Киеву.