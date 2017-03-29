Захарова сочла божественным заявление о вине России в атаке на дипмиссию Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление посла Украины в Варшаве Андрея Дещицы о том, что за нападением на генконсульство Польши в Луцке стоит Москва.

«Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков», — написала дипломат.

Материалы по теме Польский полуостров Из-за чего поссорились Киев и Варшава

Заявление Дещицы прозвучало ранее в среду, 29 марта, когда он прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с нападением на генконсульство в Луцке (Волынская область). «За нападением стоят стороны, которые не заинтересованы в хороших польско-украинских отношениях. Несомненно, это Россия», — приводит слова дипломата «Европейская правда».

В этот же день Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение, в котором также говорилось о «российском следе» в ситуации с атакой на представительство.

«Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека», — заявили в ведомстве.

Неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в Луцке в ночь на 29 марта. По утверждению очевидцев, в крыше здания образовалась дыра — как от выстрела из гранатомета или «какого-то другого "серьезного вооружения"». Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки назвал случившееся терактом.