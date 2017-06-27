Геращенко увидел «руку Кремля» во взрыве полковника разведки в Киеве

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что взрыв полковника украинской разведки Максима Шаповала мог быть организован российскими спецслужбами. Об этом во вторник, 27 июня, он сказал в комментарии телеканалу «112 Украина».

«Я могу подтвердить, что это действительно сотрудник главного управления разведки Минобороны, занимавшийся противодействием российской агрессии. Так что это террористический акт, возможно, это акт возмездия, и те, кто покушались, прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины», — заявил Геращенко.

Он утверждает, что в России создан и с прошлого года действует террористический центр, цель которого засылка киллеров и диверсантов на территорию Украины для совершения убийств и терактов.

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Ранее в этот же день в Минобороны Украины подтвердили гибель в Киеве сотрудника главного управления разведки (ГУР) полковника Максима Шаповала. Он находился в Mercedes, который подорвали в Соломенском районе города. Произошедшее квалифицировано как теракт. Расследование дела передано главной военной прокуратуре.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.