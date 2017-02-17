Обвинения Киева в адрес России предложили отправлять в спам

Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о нападении российских хакеров на энергетическую и финансовую системы страны не стоит внимания российских властей. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 17 февраля.

«Реагировать на это — все равно что подливать масло в огонь. Начинается дополнительная полемика, которая, кроме отрывания времени у российских официальных лиц, ни к чему не приводит. Поэтому подобные заявления надо отправлять в спам», — сказал парламентарий.

Свинцов подчеркнул, что информация СБУ не имеет под собой никаких оснований. «Сейчас на Украине время отсутствия какого-либо здравого смысла, логики, адекватности. Каждый чиновник, включая президента страны [Петра Порошенко], выступает с заявлениями, которые не имеют под собой ни фактов, ни логики», — добавил он.

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Ранее 17 февраля СБУ обвинила российских хакеров в нападении на объекты государственной системы — Госказначейства, Минфина и Нацбанка. По словам руководителя ведомства Александра Ткачука, к атакам причастны сотрудники российских спецслужб, хакеры и IT-компании.

24 января Порошенко заявил, что его страна в силах ответить на кибератаки со стороны России. За несколько дней до этого он заявил, что Москва ведет кибервойну против всего мира, призвав «сообща бороться с этой угрозой».

В Кремле неоднократно заявляли, что российские власти не причастны к хакерским атакам в какой-либо стране.