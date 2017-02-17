Украина обвинила Россию в кибератаках на энергетическую и финансовую системы

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в волне кибератак на энергетическую и финансовую системы. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Reuters.

В СБУ отмечают, что в ноябре и декабре 2016 года на критическую инфраструктуру Украины было совершено около 6,5 тысячи кибератак, предположительно, спонсируемых Кремлем. Российских хакеров обвинили в отключении электроэнергии, вмешательстве в промышленные процессы и нападении на объекты государственной системы — Госказначейства, Минфина и Нацбанка.

Материалы по теме Ядерные черви Как хакеры лишают людей электричества, парализуют больницы и атакуют АЭС

По словам руководителя СБУ Александра Ткачука, к атакам причастны сотрудники российских спецслужб, хакеры и IT-компании, действующие на территории Украины и создавшие вредоносное ПО BlackEnergy, предназначенное для кибернападений на промышленные объекты. «Российские хакеры и боты стали важным инструментом в борьбе против нашей страны», — отметил он.

Ткачук также добавил, что в последних атаках российские хакеры использовали специальный механизм под названием Telebots, разработанный для заражения компьютеров, с которых осуществляется контроль за инфраструктурой Украины.

В конце сентября 2016 года ФБР обвинило попытавшихся взломать мобильные телефоны нескольких членов Демократической партии США хакеров связях с Россией. К заявлению сотрудников бюро также присоединились и американские чиновники. По их словам, «поддерживаемые российским правительством» хакеры устроили кибератаку с целью сорвать или повлиять на результаты выборов президента США.