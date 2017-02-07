Российские хакеры научились выигрывать в казино

Российские хакеры разработали мошенническую схему на основе уязвимостей в слот-машинах в казино. Об этом сообщает Wired.

По данным издания, несколько человек из Санкт-Петербурга были замечены во многих американских казино. При этом они уходили из заведений с необычайно большим выигрышем.

Специализирующийся на игровых автоматах эксперт по безопасности Даррин Хоук (Darrin Hoke) изучил записи с камер наблюдения, на которых были запечатлены действия подозрительных россиян, и выяснил, что мужчины перед игрой записывали на видео выдачу автоматов, а затем через некоторое время возвращались и играли с поднесенным к машине телефоном.

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Оказалось, что хакеры были осведомлены об уязвимостях в разных моделях автоматов. Видеозапись они отправляли в свой штаб в Санкт-Петербурге, после чего их коллеги анализировали ролики и вычисляли закономерности. Необходимые временные метки отправлялись игрокам на смартфон, который затем вибрировал за 0,25 секунды до того, как автомат показывал выигрышную комбинацию.

Активные набеги на американские казино по этой схеме совершались в 2014 году. По данным издания, хакеры могли зарабатывать до 250 тысяч долларов в неделю.

В декабре 2014 года группу из четырех мошенников арестовали. Троих россиян приговорили к двум годам заключения, еще один согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

Wired добавляет, что у группировки появились последователи, которые усовершенствовали схему и продолжают зарабатывать в казино. Владельцы заведений не могут пресечь подобные мошеннические схемы, поскольку им придется закупать автоматы с новым алгоритмом выдачи псевдослучайных чисел. Технику придется проверять на соответствие строгим техническим стандартам, на что держатели казино идти не готовы.