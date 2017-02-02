ФСБ оценила глобальный ущерб от хакерских атак в триллион долларов

Ущерб от киберпреступлений в мире за последние годы может составлять до одного триллиона долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 2 февраля, со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы составил от 300 миллиардов до одного триллиона долларов, или от 0,4 до 1,5 процента мирового ВВП», — рассказал замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов.

По его словам, государство не может обеспечить абсолютную кибербезопасность только своими силами. Он напомнил, что ведомство разработало проект закона, согласно которому компании, владеющие элементами критической инфраструктуры, также будут нести ответственность за ее защиту.

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Представитель ФСБ добавил, что экстремистские и террористические группировки целенаправленно разрабатывают инструменты для причинения ущерба критической инфраструктуре.

«Стабильность социально-экономического развития России поставлена в прямую зависимость от безопасности критической информационной инфраструктуры», — подытожил Мурашов.

В январе Минэкономразвития предложило создать резервную копию российского сегмента интернета. По мнению МЭР, операторы связи должны подключиться к точкам обмена трафиком, которые зарегистрированы в госреестре. Это позволит обеспечить передачу трафика внутри страны и защитит Рунет в случае непредвиденного отключения от мирового интернета.