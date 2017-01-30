ЦБ изменит порядок проведения платежей для борьбы с хакерами

Банк России намерен изменить действующий подход к проведению платежей в рамках борьбы с хакерами. Об этом в понедельник, 30 января, пишет газета «Коммерсантъ».

ЦБ разослал руководителям IT-отделов российских банков письмо, в котором попросил до 10 февраля оценить, в какие сроки они могут внедрить шифрование платежей, направляемых в регулятор, на уровне автоматизированной банковской системы (АБС — комплекс, состоящий из множества компьютеров, объединенных в единый защищенный контур). Сформированные в АБС реестры поступают в автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР) — специальный компьютер в банке в отдельном защищенном контуре, с него уходят платежи в ЦБ.

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Внедрение систем шифрования в АБС позволит защищать данные на более раннем этапе. По мнению регулятора, это усложнит для злоумышленников условия атак и снизит уровень хищений. «Мера предлагается на основе анализа фактов хищений денежных средств у коммерческих банков и учитывает мировой опыт и современные тенденции. Именно такая практика применяется почти во всех крупных платежных системах», — сказали в пресс-службе Банка России.

Хищения, которые упоминает регулятор, это атаки на банки в конце 2015 — начале 2016 года. Тогда хакеры пытались вывести 2,87 миллиарда рублей, предотвратить удалось незаконный вывод 1,67 миллиарда рублей. Атаки совершались при передаче данных из АБС в АРМ КБР внутри банка.

Банкиры относятся к этой идее негативно и официально комментировать инициативу ЦБ не хотят, отмечает газета.

В начале декабря 2016 года Федеральная служба безопасности предупреждала о возможной массированной кибератаке на российские банки. В тот же день представитель ЦБ сообщил, что суммарные потери отечественных кредитных организаций и их клиентов от хакеров с начала 2016 года составили два миллиарда рублей.