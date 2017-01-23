ЕС признал уязвимость своей банковской системы для хакеров

Евросоюз задумался о проверке защищенности своих банков от кибератак и может устроить им стресс-тест на всей территории объединения. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Reuters.
Европейская служба банковского надзора (European Banking Authority, EBA), которая отвечает за стресс-тесты в отрасли, летом этого года представит планы проверок финансовых организаций. Ведомство внимательно следит за кибербезопасностью, но решение о проведении мероприятий пока не принято, сообщил чиновник EBA. Председатель службы призвал страны ЕС проверить свои банки для выявления рисков.
В 2016 году Европейский Центробанк заявил о намерении создать базу данных для регистрации случаев киберпреступлений в коммерческих банках еврозоны. «Однако обмен информацией между руководством стран в области киберпроисшествий — все еще призрачная перспектива», — отмечает агентство.
В начале декабря 2016 года Федеральная служба безопасности предупреждала о возможной массированной кибератаке на российские банки. В тот же день представитель ЦБ сообщил, что суммарные потери отечественных кредитных организаций и их клиентов от хакеров с начала 2016 года составили два миллиарда рублей.
В феврале прошлого года киберпреступники украли около 100 миллионов долларов из Центробанка Бангладеш. После этого глобальные регуляторы ужесточили правила защиты банков, но кибератаки только увеличились. В ноябре злоумышленники похитили деньги со счетов 20 тысяч клиентов британского Tesco Bank.