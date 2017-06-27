В ДНР выдвинули свою версию убийства полковника украинской разведки

Полковник украинской разведки Максим Шаповал, погибший в результате взрыва в Киеве, мог стать жертвой коррупционных разборок. Об этом во вторник, 27 июня, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Это деньги. Коррупция на Украине расцвела уже до такой степени, что тот несчастный бюджет, в который копейки собирают, все равно разворовывается. Может, он кому-то что-то пообещал и не выполнил», — предположил Басурин.

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В свою очередь, источник агентства УНН в Минобороны Украины сообщил, что Шаповал руководил охраной бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По словам собеседника, разведчик знал о том, как осуществлялась охрана российского политика, которого застрелили в украинской столице 23 марта. В то же время источник не стал связывать два убийства.

Автомобиль Mercedes, внутри которого находился Шаповал, подорвали в Соломенском районе города. Произошедшее квалифицировано как теракт. Расследование дела передано главной военной прокуратуре.

В результате подрыва машины также пострадали прохожие — женщина 1990 года рождения и мужчина 1946 года рождения. У них осколочные ранения. Обоим оказали помощь на месте. Тип и мощность бомбы пока не установлены. По предварительной информации, всего было три взрыва: первый произошел в бензобаке, два последующих — в других частях машины.