СМИ нашли связь между взорванным в Киеве полковником и убитым Вороненковым

Сотрудник украинской разведки и непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, который погиб при взрыве автомобиля в Киеве, руководил охраной бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом агентству УНН сообщил источник в Минобороны Украины.

По словам собеседника агентства, Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана российского политика, которого застрелили в украинской столице 23 марта. В то же время источник не стал связывать два убийства.

Полковник находился в Mercedes, который подорвали в Соломенском районе Киева утром во вторник, 27 июня. Произошедшее квалифицировано как теракт. Расследование дела передано главной военной прокуратуре.

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По неофициальным данным, погибший или руководил спецназом главного управления разведки, или был начальником резерва ГУР. В Минобороны заявили только, что Шаповал — сотрудник разведывательного управления, а в МВД сообщили, что жертва — действующий военнослужащий 1978 года рождения.

В результате подрыва машины также пострадали прохожие — женщина 1990 года рождения и мужчина 1946 года рождения. У них осколочные ранения. Обоим оказали помощь на месте.

Тип и мощность бомбы пока не установлены. По предварительной информации, полученной источником УНН в правоохранительных органах, всего было три взрыва: первый произошел в бензобаке, два последующих — в других частях машины.

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало видео с места преступления.