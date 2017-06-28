Машина с контрразведчиками из СБУ подорвалась на мине в Донецкой области

В Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщает «Украинская правда».

По информации издания, инцидент произошел в Константиновском районе. В результате один человек погиб, четверо ранены. Среди них — работники департамента контрразведки.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила изданию информацию о случившемся.

Дело ведет военная прокуратура.

Утром 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих получили ранения. Произошедшее квалифицировано как теракт.

Как пишет украинское издание «Вести», по словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Шаповал был командиром первой группы спецназа, которая участвовала в боях за донецкий аэропорт в 2014 году.