В Госдуме ответили на слова Геращенко о причастности Москвы к взрыву в Киеве

Заявление депутата Верховной Рады Антона Геращенко о причастности российских спецслужб к гибели полковника украинской разведки Максима Шаповала безосновательно, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 27 июня.

«На сегодня все обвинения России в организации политических убийств не имеют под собой ничего, кроме сотрясания воздуха. Да и, честно говоря, несчастный полковник Шаповал, пожалуй, был бы последним, чья смерть могла бы кого-то порадовать в России», — сказал парламентарий.

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По мнению Бальбека, подобное предположение украинский политик мог сделать из-за «прогрессирующей психической болезни»: «Депутат Антон Геращенко давно болен маккартизмом (послевоенное общественно-политическое движение в США, названное по имени сенатора Джозефа Маккарти; сопровождалось усилением антикоммунистических настроений — прим. «Ленты.ру»), поэтому его регулярно посещают видения, и в каждом углу мерещится рука Москвы».

Ранее во вторник в Минобороны Украины подтвердили гибель в Киеве сотрудника главного управления разведки (ГУР) полковника Максима Шаповала. Он находился в Mercedes, который подорвали в Соломенском районе города. Произошедшее квалифицировано как теракт, расследование ведет главная военная прокуратура.

Антон Геращенко заявил, что взрыв мог быть организован российской стороной. По его словам, на территории РФ якобы действует террористический центр, цель которого — засылка киллеров и диверсантов на Украину для совершения убийств и терактов.