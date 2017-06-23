В Раде выступили за импичмент Порошенко

Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко поддержала идею импичмента президента страны Петра Порошенко. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает «РИА Новости Украина».

Политик высказала мнение, что Порошенко следовало отстранить от должности «с того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне (конфликте в Донбассе — прим. «Ленты.ру») вместе со своим коррумпированным окружением». Главу фракции поддержал и состоящий в «Батькивщине» Сергей Власенко, который обвинил президента в государственной измене.

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Днем ранее стало известно, что Киевский областной совет высказался за принятие парламентом страны механизмов, которые регламентировали бы импичмент президента Украины. Инициатором внесения обращения выступила фракция «Батькивщины», сообщается на сайте партии. За принятие документа выступили 57 из 62 депутатов.

Члены облсовета потребовали законодательно урегулировать процедуру импичмента президента.

В апреле 2016-го глава фракции Радикальной партии в Раде Олег Ляшко предложил инициировать процедуру импичмента Порошенко. Ляшко призвал отстранить от должности президента страны из-за информации об обнаружении у Порошенко офшорных компаний и счетов.