Киевский облсовет выступил за урегулирование процедуры импичмента президента

Киевский областной совет высказался за принятие Верховной Радой Украины механизмов, регламентирующих импичмент президента страны. Соответствующая резолюция опубликована на сайте регионального представительного органа.

Инициатором внесения обращения выступила фракция «Батькивщина», сообщается на сайте партии. За принятие документа выступили 57 из 62 депутатов. Помимо «Батькивщины», инициативу поддержали представители Радикальной партии, «Солидарности», «Укропа», «Самопомощи», «Нашего края» и Оппозиционного блока.

В документе содержится требование законодательно урегулировать процедуру импичмента президента. Авторы резолюции призывают, в частности, принять новый Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» и внести необходимые изменения в регламент парламента.

В «Батькивщине» убеждены, что импичмент — это пока «единственный способ привлечения к конституционной ответственности главы государства в случае, когда его действия на этом посту содержат признаки преступлений: вредят народу Украины, приводят к массовой гибели людей, потери территорий, длительной войны».

Авторы резолюции подчеркивают, что в стране продолжается «кровопролитная война», которая лишь по официальным данным унесла жизни более 10 тысяч человек, в то время как несколько миллионов покинули Украину. «90 процентов украинцев в соответствии со стандартами ООН за последние четыре года оказались за чертой бедности и свыше 60 процентов — крайней бедности. Население Украины стареет, болеет, вымирает либо бежит из государства», — подчеркивается в документе.