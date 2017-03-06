В Киеве протестующие объявили голодовку и заблокировали приемную кабмина

В приемной кабинета министров Украины активисты начали голодовку, приковав себя наручниками к перилам и заклеив рты. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Комсомольская правда на Украине».

По информации издания, в акции протеста участвуют обманутые банковские вкладчики и правозащитники. Они приковали себя к поручням в зале приемной правительства, некоторые заклеили рты.

Протестующие требуют инициировать импичмент президента страны Петра Порошенко и уволить премьера Владимира Гройсмана. Митингующие принесли с собой плакаты с надписями «За народный импичмент», а также «Порошенко — убийца».

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«Полиция к нам едет, но мы не боимся. Присоединяйтесь к нам», — заявил активист Юрий Клейнос. По его словам, «из-за скотского отношения к народу» они объявляют бессрочную голодовку и блокируют приемную.

3 марта Порошенко обвинил участников акций протеста в желании дестабилизировать ситуацию в стране. «Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть!". Потому что работать не умеют», — возмутился глава государства, добавив, что с такими людьми «нам не по пути».

В годовщину Майдана, 22 февраля, депутат Верховной Рады Украины, командир полка Нацгвардии «Азов» Андрей Билецкий призвал к уничтожению существующей в стране власти от имени проведенного в центре Киева участников марша. «Мы, украинские националисты, объединим свои усилия (...) в первую очередь для того, чтобы уничтожить эту власть, которая по ошибке называется украинской», — заявил он.