Порошенко обвинил кричащих «Геть!» в желании раскачать лодку

Президент Украины Петр Порошенко обвинил участников акций протеста в желании дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он сказал в ходе посещения Харьковского тракторного завода в пятницу, 3 марта, передает портал «Гордон».

«Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве», — возмутился Порошенко. Он добавил, что с такими людьми «нам не по пути».

Украинский лидер также перечислил свои достижения на посту главы государства. «Мы сохранили страну, защитили наш суверенитет, территориальную целостность, независимость, мы сформировали мощную мировую солидарность с Украиной, которая борется и победит. Мы завершаем процесс ратификации соглашения об ассоциации с Европейским союзом», — сказал он.

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Ранее 3 марта в Киеве прошел митинг секс-работниц. Основным требованием мероприятия стало исключение из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи, предусматривающей ответственность за проституцию. Несколько десятков участников скрывали лица под масками и солнцезащитными очками.

Порошенко стал главой государства после масштабных акций протеста зимой 2014 года. В ходе Майдана (Евромайдана) в стране произошла насильственная смена власти, беспорядки привели к бегству действовавшего президента Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента, Порошенко победил на досрочных выборах в мае 2014 года.