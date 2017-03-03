Колонна проституток прошла маршем по Киеву

В Киеве в пятницу, 3 марта, состоялась акция работниц секс-индустрии, выступающих против штрафов за занятие проституцией. Об этом сообщает «Корреспондент.net».

Участие в мероприятии приняли несколько десятков человек. По информации «Комсомольской правды в Украине», митингующие собрались у стен Верховной Рады, затем маршем прошли к зданию правительства, а после к администрации президента.

Многие были в масках, солнечных очках и строительных касках, некоторые держали в руках красные зонты (символ защиты от жестокости по отношению к проституткам). К ним, как отмечает Федеральное агентство новостей, также присоединились сотрудники различных правозащитных организаций, включая Amnesty International. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами «Карайте только за политическую проституцию!» и «Долой штрафы за проституцию, даешь легализацию!»

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Один из активистов Павел Скала передал представителю кабмина законопроект об отмене статьи административного кодекса о штрафах за занятие проституцией. Также он потребовал, чтобы жриц любви пустили на заседание правительства, но получил отказ.

Отмечается, что из-за аварии на шахте во Львовской области, произошедшей накануне, акция началась с минуты молчания.

Организаторами марша выступили «Всеукраинская Лига Легалайф» (ВЛЛ) и «Международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья». Представительница ВЛЛ Ольга Гришина рассказала «Стране.ua», что дата шествия была выбрана не случайно, поскольку 3 марта отмечается Международный день защиты прав секс-работников. В то же время Международным днем защиты секс-работников от насилия и жестокости считается 17 декабря.

Проституция в стране была запрещена указом президиума Верховного Совета Украины в 1987 году. Статья 181-1 КУоАП предусматривает штраф за эту деятельность. С 2001 по 2006 год занятие проституцией в республике считалось уголовным преступлением.