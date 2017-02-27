В Киеве анонсировали проведение маскарада проституток на Майдане

В столице Украины 3 марта состоится митинг секс-работниц против штрафов за проституцию. Участницы акции будут протестовать у Верховной Рады, на площади Независимости (майдане Незалежности), кабинета министров и Администрации президента. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает kp.ua.

«Ликвидация штрафов — первый шаг на пути к легализации проституции», — заявили организаторы акции. По их словам, проституция — такая же работа, как и все остальные. Они отмечают, что этот бизнес легализован в большинстве европейских стран.

Основным требованием митингующих станет исключение из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи, предусматривающей ответственность за проституцию. «Мы хотим, чтобы убрали штрафы, чтобы у девочек пропал страх перед шантажом и коррумпированной полицией», — сообщили активисты. Они добавили, что из-за возможного преследования участницы марша вынуждены будут скрыть лица под масками.

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В мае 2016 года проститутки Казахстана обратились к президенту Нурсултану Назарбаеву с открытым письмом. В обращении отмечалось, что из-за падения цен на нефть «сжимается рынок коммерческого секса». «Клиентура беднеет. Нам все чаще приходится работать в антисанитарных условиях, в подъездах и машинах!» — отметили работницы секс-индустрии.

Также они пожаловались на «дикую конкуренцию со стороны девочек из Узбекистана, Киргизии и Украины, работающих нелегально», которые, помимо прочего, усугубляют ситуацию с венерическими заболеваниями в республике.

В апреле 2016-го глава департамента по борьбе c наркопреступностью МВД Украины Илья Кива заявил, что в столице страны процветает проституция. «Киев — это большой публичный дом. Все стрип-клубы — это бордели», — заметил Кива, добавив, что ему некогда пользоваться услугами проституток. «Времени нет с этой работой», — посетовал он.