На шахте во Львовской области погибли 11 горняков

Во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв метана, который привел к обрушению горной породы. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, жертвами аварии стали 11 человек. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины со своей стороны сообщили, что восемь горняков погибли и шесть были с травмами подняты на поверхность, передает «112 Украина». По данным ведомства, в момент взрыва в шахте находились 172 человека, 34 — на аварийном участке. Также отмечается, что судьба 20 шахтеров остается неизвестной.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил в Facebook о том, что глава государства проинформирован о случившемся. «Продолжаются аварийно-спасательные работы, создан координационный штаб», — написал он.

В августе 2016-го в Покровском районе Донецкой области (территории, подконтрольной Киеву) жены шахтеров устроили «бунт пустых кастрюль» — акцию протеста с требованием выплатить их мужьям зарплаты. В июле того же года горняки предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу Львов-Рава-Русская, требуя выплатить долги по заплате.