Участники марша в годовщину Майдана попросили уничтожить украинскую власть

Депутат Верховной Рады Украины, командир полка Нацгвардии «Азов» Андрей Билецкий призвал к уничтожению существующей в стране власти. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает телеканал «112 Украина».

С таким обращением Билецкий выступил в парламенте от имени участников марша в честь годовщины Майдана, проведенного националистами в центре Киева. «Мы, украинские националисты, объединим свои усилия (...) в первую очередь для того, чтобы уничтожить эту власть, которая по ошибке называется украинской», — сказал депутат.

Билецкий также потребовал не допустить роста цен на коммунальные услуги и разорвать дипломатические отношения с Россией. «Я вам обещаю, если вы вздумаете не выполнить [наши требования], у нас хватит смелости, сил и решимости распустить эту Верховную Раду», — подчеркнул он.

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Ранее в тот же день участники марша принесли к зданию администрации президента (АП) символический билет в российский Липецк, где работала принадлежащая Порошенко кондитерская фабрика. Около 10 тысяч членов националистической партии «Свобода» и членов запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» провели в центре города марш в память жертв Майдана.

Акции в честь годовщины событий зимы 2013-2014 годов проходят в украинской столице несколько дней. 19 февраля демонстранты попытались пройти на Банковую улицу, где находится АП. Полиция препятствовала им, в результате между протестующими и полицейскими начались столкновения.

Майдан (Евромайдан) — протестные акции, проходившие в ряде городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.