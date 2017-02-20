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В ходе столкновений в Киеве сотруднице полиции сломали пальцы

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В Киеве во время столкновений между протестующими и правоохранителями пострадала сотрудница патрульной полиции. Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, женщина получила перелом пальцев руки.

Возбуждено уголовное производство по статье 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса страны.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений пострадал депутат Верховной Рады Егор Соболев. Всего, по данным сотрудников скорой помощи и добровольцев Красного Креста, ранения получили десять демонстрантов.

Задержаны пять митингующих, среди них лидер Добровольческого движения запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский.

19 февраля прошел митинг третьей годовщины Майдана. В ходе акции демонстранты попытались попытались пройти на Банковую улицу, где находится администрация президента Украины. Правоохранители препятствовали им, в результате между протестующими и полицией начались столкновения.

До этого сотни активистов пришли к зданию «Киевэнерго» с плакатами в поддержку блокады Донбасса. Они подожгли дымовые шашки.

С конца января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру») и депутаты, выступающие против торговли с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона. Сначала они перекрыли железнодорожные пути, а потом и автомобильную дорогу.

Из-за этого с 17 февраля на Украине введен чрезвычайный режим в энергетике. Он будет действовать в течение месяца и может быть продлен еще на один. Компания «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции, проходившие в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству бывшего украинского президента Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.

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