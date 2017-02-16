Участники блокады Донбасса перекрыли автодорогу из ЛНР

Участники блокады Донбасса начали перекрывать автомобильные дороги. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на странице штаба активистов в Facebook.

«Сегодня ветераны Войны за независимость (так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру»), общественные активисты и волонтеры, открыли первый блок-пост для перекрытия поставок контрабанды (...), которые осуществляются автомобильным транспортом», — говорится в сообщении.

Участники блокады перекрыли трассу «Лисичанск — Первомайск» у поселка Золотое в Луганской области.

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Ранее в этот же день президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что в случае продолжения блокады, оставшиеся без работы шахтеры вступят в ряды ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава ДНР Александр Захарченко в свою очередь отметил, что из-за прекращения поставок угля Киев «через пару недель может забыть об отоплении и энергетике».

Днем ранее кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за прекращения поставок угля с территорий ДНР и ЛНР.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с ЛНР и ДНР, заблокировали узловую железнодорожные пути в регионе.