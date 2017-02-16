Порошенко предрек массовый переход безработных шахтеров в ряды ополченцев

В случае продолжения блокады железнодорожных путей в Донбассе, оставшиеся без работы шахтеры пойдут в ополчение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в четверг, 16 февраля, заявил президент Украины Петр Порошенко, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Если блокада поставок угля из Донбасса продолжится, десятки тысяч шахтеров останутся без работы», — сказал Порошенко. Он отметил, что значительная часть из них, «дабы выжить, заработать» пойдет в ополчение. По словам главы государства, эту тенденцию «убедительно продемонстрировало Главное управление разведки». «Так что для нас лучше — чтобы они работали в шахтах или стреляли в наших солдат?» — резюмировал президент.

Ранее в четверг глава ДНР Александр Захарченко заявил, что народная республика справится с организованной украинскими радикалами блокадой, а вот Киев «через пару недель может забыть об отоплении и энергетике».

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В этот же день Главное управление разведки Минобороны Украины доложило, что ряды ополченцев в ДНР и ЛНР пополняют сотрудники угледобывающих предприятий, лишившиеся работы из-за блокады железнодорожных путей.

15 февраля кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за прекращения поставок угля из Донбасса.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с ЛНР и ДНР, заблокировали узловую железнодорожную станцию «Светланово», а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.

