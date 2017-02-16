Украинская разведка доложила о переходе рабочих в ополчение из-за блокады

Подразделения ополчения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) пополняют местные жители, оставшиеся без работы из-за блокады железнодорожных путей. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В ряды ополченцев вступают сотрудники предприятий угледобывающего комплекса, лишившиеся рабочих мест после прекращения поставок угля, говорится в сообщении. Также отмечается, что особенно интенсивно набор в подразделения ДНР и ЛНР идет в Довжанском, Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке. В разведывательном главке подчеркивают, что идти в ополченцы население побуждает потребность содержать свои семьи в условиях возникшей безработицы.
15 февраля кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за проблем с поставками угля из Донбасса. Решение было принято без возражений в ходе внеочередного заседания правительства.
Днем ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что возобновит поставки угля через линию разграничения только после того, как украинские власти принесут извинения за действия ветеранов АТО (антитеррористической операции — называют в Киеве военный конфликт в Донбассе) и депутатов, заблокировавших железную дорогу.
В тот же день министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик заявил, что страна сможет отказаться от добываемого на неподконтрольной Киеву территории Донбасса антрацитового угля не раньше, чем через два года.
В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с ЛНР и ДНР, заблокировали узловую железнодорожную станцию «Светланово», а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.