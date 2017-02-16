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Захарченко посоветовал Киеву забыть об электричестве и тепле

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Александр Захарченко
Александр Захарченко

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) пострадает от блокады железной дороги гораздо меньше Украины. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил глава ДНР Александр Захарченко, передает РИА Новости.

«ДНР справится с блокадой, организованной украинскими радикалами», — заявил Захарченко. При этом он отметил, что «через пару недель Киев может забыть об отоплении и энергетике».

Ранее в четверг из доклада украинской разведки стало известно, что ряды ополченцев в ДНР и ЛНР пополняют сотрудники угледобывающих предприятий, оставшиеся без работы из-за блокады железнодорожных путей. Сообщалось, что особенно интенсивно набор в подразделения идет в Довжанском, Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке.

15 февраля кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за прекращения поставок угля из Донбасса.

Днем раньше министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик сообщил, что страна сможет отказаться от добываемого на неподконтрольной Киеву территории Донбасса антрацитового угля лишь через два года.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с ЛНР и ДНР, заблокировали узловую железнодорожную станцию «Светланово», а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.

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