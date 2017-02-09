В ВСУ призвали жителей Донбасса с пониманием отнестись к экономической блокаде

Видео: Николай Ворошнов / Facebook

Украинские военные попросили жителей Донбасса с пониманием отнестись к экономической блокаде региона. Видео с обращением военнослужащих 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 9 февраля, блогер Николая Ворошнов.

На записи один из бойцов от имени украинской армии читает обращение к жителям региона. «Мы знаем, что на оккупированных территориях живет много граждан, которые любят и поддерживают Украину. Поэтому просим с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго. В истории не было примера, когда страна в состоянии войны кормила своего врага», — заявляет он.

Также военные обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием прекратить торговлю с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Торговую блокаду ДНР и ЛНР в конце января начали участники АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют военный конфликт в Донбассе) и ряд общественных деятелей.