Записавших обращение к Порошенко бойцов ВСУ отправили на передовую

Бойцы 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые записали видеообращение к президенту страны Петру Порошенко с требованием прекратить торговлю с Донбассом, отправлены командованием на передовую. Об этом в пятницу, 10 февраля, на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Все бойцы, которые приняли участие в записи обращения сегодня по тревоге получили приказ собраться и направлены из пункта дислокации на фронт», — написал он.

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По словам Бутусова, в части идет расследование по поводу этого инцидента. «Официальное расследование считает, что воины не нарушили дисциплину, поскольку обращение якобы сделано во время... отпуска (...) Раз армия так доверяет людям, что в отпуск отпускает с минометами и гранатометами, мы тоже будем так считать», — отметил журналист.

Днем ранее военнослужащие 58-й бригады опубликовали в сети обращение к президенту Украины с требованием прекратить торговлю с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Бойцы также попросили жителей Донбасса с пониманием отнестись к экономической блокаде региона.

Торговую блокаду ДНР и ЛНР в конце января начали участники АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют военный конфликт в Донбассе) и ряд общественных деятелей.

