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10:31, 6 июля 2026Бывший СССР

Зеленский пожаловался на «нехорошие результаты» украинской ПВО

Зеленский заявил о нехороших результатах работы ПВО Украины во время удара возмездия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехороших результатах работы противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Причина в недостаточных поставках ракет-перехватчиков (...) Пока ракеты для "Пэтриотов" остаются на складах союзников», — сообщил политик.

Зеленский также выразил надежду, что США и страны Европы после саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре выйдут «с сильными решениями в поддержку защиты неба» Украины. Украинский лидер добавил, что у Запада достаточно сил для такого решения.

Утром 6 июля Минобороны России сообщило об ударе возмездия по Украине. По информации ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными дронами.

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