На Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике

На Украине 17 февраля начал действовать чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении правительства страны.

«В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения работы объединенной энергетической системы Украины <...> согласиться с предложением министерства энергетики и угольной промышленности о принятии временных чрезвычайных мер», — говорится в документе.

Государственная компания «Укрэнерго» наделена правом веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.

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Днем ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на решение проблемы угольной блокады. Документ, в частности, предписывает правительству «принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины», принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля и создания резерва энергетического угля, обеспечить приостановку экспорта из Украины угля-антрацита.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.