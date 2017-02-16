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Порошенко утвердил решение СНБО в связи с угольной блокадой

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на решение проблемы угольной блокады. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Документ, в частности, предписывает правительству «принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины», принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля и создания резерва энергетического угля, обеспечить приостановку экспорта из Украины угля-антрацита.

Также кабмину поручено «изучить объективность, экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги и проработать возможные меры по совершенствованию механизмов государственного регулирования деятельности в этой сфере естественных монополий».

Кроме того, надлежит разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и перевод существующих энергоблоков ТЭС и ТЭЦ с антрацита на уголь газовой группы украинской добычи.

Документ предписывает утвердить порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции (АТО, так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях).

Ветераны АТО и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали 26 января узловую железнодорожную станцию Светланово, находящуюся в нескольких километрах от линии разграничения.

7 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что с конца марта в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии.

13 февраля украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила кабмину ввести чрезвычайное положение из-за блокады поставок угля антрацитовой группы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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