Минэнерго России назвало условия начала поставок газа на Украину

Россия может начать поставки газа на Украину, для этого «Нафтогазу» необходимо обратиться к «Газпрому». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.

«У нас есть действующий контракт с "Газпромом", в котором зафиксированы условия», — сказал представитель ведомства.

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Киев может объявить режим чрезвычайного положения в энергетике из-за нехватки угля-антрацита, который используется на украинских теплоэлектростанциях. Ситуация возникла после блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Ранее 14 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что страна сможет отказаться от добываемого на Донбассе антрацитового угля только через два года. Накануне Насалик назвал альтернативы поставкам из Донбасса: «Или Россия по импорту электроэнергии, или российский газ на газомазутные блоки».

В январе в Еврокомиссии заявили, что Украина готова покупать российский газ — для этого у страны есть необходимые деньги, а юридические аспекты поставок обсуждаются.

Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Запасы газа в подземных хранилищах Украины к 1 февраля упали до 9,9 миллиарда кубометров.