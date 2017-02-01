Запасы газа на Украине упали ниже 10 миллиардов кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах Украины упали до 9,9 миллиарда кубометров. Об этом в среду, 1 февраля, передает Rambler News Service со ссылкой на сообщение «Укртрансгаза».

«Таким образом, с начала 2017 года было отобрано 1,9 миллиарда кубометров, с начала отопительного сезона — 4,8 миллиарда кубометров», — отмечает агентство.

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К концу января Киев увеличил отбор топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) до 78 миллионов кубометров в сутки при норме в 50 миллионов кубометров ежедневно, отмечает RNS. Запасы газа на Украине в начале отопительного сезона составляли 14,7 миллиарда кубометров, что на 14,1 процента меньше, чем на аналогичную дату в 2015 году.

В начале января из-за морозов Украина почти вдвое нарастила использование газа из ПХГ.

В декабре 2016 года в Брюсселе состоялись переговоры между Москвой и Киевом по поводу поставок газа. Стороны разошлись в оценках итогов встречи.

Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.