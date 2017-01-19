Еврокомиссия рассказала о готовности Украины покупать российский газ

Украина готова покупать российский газ — для этого у страны есть необходимые деньги, а юридические аспекты поставок обсуждаются. Об этом в четверг, 19 января, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, передает РИА Новости.

«Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами. Я говорил с министром Новаком (глава Минэнерго России Александр Новак — прим. «Ленты.ру») несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону», — отметил он.

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По словам Шефчовича, Новак заявлял, что при необходимости Россия готова поставлять газ. «Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого», — добавил европейский чиновник.

В декабре 2016 года в Брюсселе состоялись переговоры между Москвой и Киевом по поводу поставок газа. Стороны разошлись в оценках итогов встречи. Министр энергетики Новак сообщил, что переговоры прошли конструктивно. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в свою очередь заявил, что договоренности достичь не удалось, и указал на необходимость подписания дополнительного соглашения.

Украина перестала закупать в России газ с конца ноября 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. В то же время он указал, что рынок волатилен и существуют тенденции к снижению цены на рынках Европы.