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10:33, 6 июля 2026Спорт

УЕФА ответит на решение ФИФА отменить красную карточку футболисту сборной США

УЕФА ответит на решение ФИФА отменить красную карточку футболисту сборной США Балогуну
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darren Yamashita / Imagn Images / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответит на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить красную карточку нападающему сборной США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против национальной команды Бельгии. Об этом сообщает Politico.

Ожидается, что УЕФА поддержит Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию (RBFA), осудившую решение ФИФА. Отмечается, что один из вице-президентов организации анонимно назвал эту ситуацию «полным позором».

Ранее стало известно, что RBFA может обжаловать решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна. В организации были удивлены решением ФИФА.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала с Бельгией. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

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