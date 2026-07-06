Пять видов приложений призвали немедленно удалить со смартфона

BGR: Почти все предустановленные приложения можно безопасно удалить со смартфона

Большинство предустановленных на смартфоне приложений либо являются бесполезными, либо дублируют функции других программ. Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов медиа, производители смартфонов часто устанавливают на телефоны приложения партнеров — чаще всего ради коммерческой выгоды. Специалисты портала перечислили виды встроенных программ и сервисов, которые можно удалить с устройства без опаски навредить его работе. Авторы выделили пять видов таких приложений.

В первую очередь они отметили программы, которые часто загружаются на девайс при установке сим-карты — их принудительно ставит оператор связи. Вторая категория приложений — сервисы от производителя смартфона, которые были установлены еще на заводе. Так, Samsung загружает программы Things и Wearable, Motorola — Notifications, Google — YouTube Music и Google TV. В материале говорится, что очень часто эти программы используются для рассылки рекламы, поэтому их призывают удалять немедленно.

Журналисты рассказали, что очень часто производители Android-смартфонов выпускают приложения, которые дублируют программы, уже существующие в операционной системе (ОС). Например, у Samsung есть «Календарь Samsung», OnePlus — My Files. Также на девайсах могут встречаться приложения от партнеров, за установку которых производитель получает вознаграждение.

В заключение авторы отметили, что в большинстве случаев на смартфоны нет необходимости устанавливать антивирусы, так как часто они мешают работе встроенной защиты ОС.

В начале июля специалисты портала SlashGear рассказали, что кнопки регулировки громкости можно использовать, чтобы управлять скрытыми функциями смартфона. По их словам, кнопками можно делать фото, заглушать входящие звонки и с их помощью запускать предварительно настроенные приложения.