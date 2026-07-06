Названы особенности удара возмездия по Украине

Депутат Колесник: Россия усилила удары по логистике Украины и заводам дронов

Российская армия усилила атаки на логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и места производства дронов. Особенности удара возмездия по украинским регионам назвал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Стали усиливаться удары по логистической инфраструктуре, нефтеперегонным заводам, нефтеналивным терминалам, портовой инфраструктуре. (...) Сейчас взялись за то, о чем давно говорили, — за логистические возможности ВСУ», — отметил депутат.

Колесник выделил, что удары наносились по военным аэродромам, железным дорогам и мостам. Помимо этого, атака в большей мере пришлась на объекты, которые отвечают за производство дронов для ВСУ.

Раньше мы все-таки по войскам наносили удары, а сейчас именно логистику рвем, а также места производства всего, что летает в нашу сторону Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

В ночь на 6 июля армия России нанесла удар возмездия по территории Украины. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. В Минобороны России сообщили, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.