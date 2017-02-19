В Киеве радикалы подрались с полицией

В центре Киева произошли столкновения между протестующими и полицией, передает «Интерфакс».

Как заявил в прямом эфире «Громадське.ua» один из участников протестов, причиной столкновений стал отказ полиции пропустить протестующих на Банковую улицу — там находится администрация президента Украины. Сообщается, что на месте столкновений были депутаты Верховной Рады Украины Семен Семенченко и Егор Соболев.

Сторонники националистов и участники железнодорожной блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса предприняли попытки установки палаточного городка на пересечении Институтской и Банковой улиц. Полиция не позволила пронести металлические предметы для установки палаток.

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Около 19:00 по местному времени (20:00 мск) протестующие попытались пройти на Банковую улицу. Полиция и подразделения Национальной гвардии воспрепятствовали этому. После этого участники акции пытались сломать заграждения, установленные сотрудниками правоохранительных органов. Позже к ограждению на улице Банковой прибыл еще один отряд нацгвардии.

После этого часть участников протестов у Администрации президента Украины двинулись вниз по улице Грушевского в сторону Майдана Независимости. Протестующие достигли Европейской площади и прорвали ограждения полиции на пути к Майдану. Вскоре ситуация стабилизировалась.

По данным полиции, в итоге пять протестующих задержаны, у одного сотрудника правоохранительных органов серьезные травмы. В свою очередь, добровольцы Красного Креста сообщают о 10 пострадавших.

До этого сотни радикально настроенных участников митинга третьей годовщины Майдана — массовых протестных акций в столице Украины и ряде других городов зимой 2013-2014 годов — пришли к зданию «Киевэнерго» с плакатами в поддержку блокады Донбасса. Они подожгли дымовые шашки.

Ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру») и депутаты, выступающие против торговли с Донбассом, с конца января блокируют вывоз угля из региона. Первоначально они перекрыли железнодорожные пути, а затем и автодорогу.

С 17 февраля власти Украины ввели в энергетике чрезвычайный режим. Он будет действовать в течение месяца и может быть продлен еще на один. Компания «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.