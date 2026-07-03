Трампу предложили выдать Нобелевку за 38 окончаний войны с Ираном

Хантер Байден призвал дать Траму Нобелевскую премию за окончание войны с Ираном 38 раз

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден высмеял действующего лидера страны Дональда Трампа. В соцсети X он предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира за то, что тот «как минимум 38 раз» прекращал войну с Ираном.

Как отметил Байден-младший, ни один президент в истории не заканчивал одну и ту же войну такое количество раз. «И он еще даже не закончил. Это рекорд, достойный признания Нобелевского комитета», — поиронизировал он.

Трамп неоднократно объявлял о близости мирной сделки с Ираном. Как писал телеканал CNN, американский лидер 37 раз делал подобные заявления, однако сделка до сих пор не заключена.