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00:54, 3 июля 2026Мир

США предложили разморозить активы Ирана за контроль над Ормузским проливом

WSJ: США предложили Ирану разморозку активов за отказ от претензий на Ормузский пролив
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

США выдвинули Ирану компромиссную инициативу, предусматривающую разморозку части иранских активов в обмен на отказ от претензий на контроль над Ормузским проливом. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

«Американские дипломаты предложили Тегерану сделку: отказаться от претензий на контроль над проливом и от взимания пошлин в обмен на миллиарды долларов размороженных средств», — говорится в статье. Отмечается, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с катарскими посредниками реализацию достигнутого в июне первоначального соглашения об открытии пролива.

Как указала WSJ, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подчеркнул, что Ормузский пролив находится под контролем Тегерана, а не Вашингтона. Кроме того, иранские военные предупредили, что любое судно, не проходящее по утвержденному маршруту, столкнется с «немедленным и решительным» ответом.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что мир на Ближнем Востоке будет прочным только тогда, когда он будет всеобъемлющим и инклюзивным, без какого-либо иностранного вмешательства.

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