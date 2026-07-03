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00:41, 3 июля 2026Россия

Вскрылись новые подробности удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

NEWS.BY: Под атаку ВСУ в Брянской области попали три белорусские фуры
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Три белорусских грузовика оказались атакованы беспилотниками во время удара по автобусу в Брянской области. Подробности раскрыли журналисты телеканала «Первый информационный».

Уточняется, что одна из фур полностью сгорела. За последние две недели это уже вторая атака на автобус с гражданами Белоруссии, отмечает агентство.

В результате атаки пострадали три человека, находившиеся в пассажирском автобусе, — два водителя и пассажир. Пациентам оказали необходимую медпомощь.

Ранее повторный удар украинских войск фиксировался в районе таможенного перехода «Красный камень» под Брянском, где днем 2 июля дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, который ехал из Белоруссии.

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