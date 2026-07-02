Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

РЕН ТВ: В районе таможенного перехода под Брянском зафиксирована повторная атака ВСУ

Повторная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирована в районе таможенного перехода «Красный камень» в Брянской области, где днем 2 июля беспилотник ударил по пассажирскому автобусу из Белоруссии. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

При помощи чего осуществлена атака и есть ли последствия на земле, не уточняется. По информации телеканала, никто не пострадал.

В 14:50 по московскому времени временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал о ракетной опасности на территории всего региона. Через час он объявил об отмене сигнала.

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал туристический автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень» днем 2 июля. В результате пострадали два водителя, которым оказали всю необходимую медицинскую помощь. Среди пассажиров пострадавших нет. Находившиеся в транспортном средстве граждане Белоруссии доставлены в Гомельскую область.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала через Брянскую область на отдых в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Украина отказалась признавать вину за произошедшее.